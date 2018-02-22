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(Görüntülü Haber) Yol kenarında telef olmuş vaşak bulundu

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, yol kenarında, araç çarpması sonucu telef olduğu belirlenen vaşak bulundu

22 Şubat 2018 22:38

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde, yol kenarında, araç çarpması sonucu telef olduğu belirlenen vaşak bulundu. 

Antalya- Konya yolunun Üzümdere Yaban Hayatı Koruma Sahası\'nda, öğle saatlerinde, yol kenarında hareketsiz duran bir vaşak görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, vaşağın telef olduğunu belirledi. Araç çarpması sonucu telef olduğu tahmin edilen, yaklaşık 1,5 metre uzunluktaki ve 35- 40 kilo ağırlığındaki vaşak, doğa koruma ekipleri tarafından götürüldü.

 

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