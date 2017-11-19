(Görüntülü Haber) Yol ayrımında akrabalarını bekleyen kadına otomobil çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolu Kavacık Mevkii\'nde kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında bekleyen kadına çarptı. Kazada otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybederken otomobildeki 3 kişi de yaralandı. Kaza TEM otoyolu Kavacık Mevkii Beykoz yol ayrımında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM otoyolu, Beykoz ayrımında araçtan inen Sevgi Ay, yol ayrımında akrabalarını arayarak araçla kendisini almasını istedi. AKRABALARINI BEKLERKEN OTOMOBİL ÇARPTI Yol ayrımında akrabalarının gelmesini beklemeye başlayan Sevgi Ay\'a, bu sırada Şahin Bilir yönetimindeki 34 VA 3492 otomobil çarptı. Ay\'a çarpan araç ardından bariyerlere girdi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Sevgi Ay\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Şahin Bilir, Uğur Özden, ve Ogün Çıracı da yaralandı. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. ÖLEN KİŞİNİN AKRABALARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ Bu sırada Sevgi Ay\'ı almaya gelen akrabaları da kaza yerine geldi. Yerde yatan kişinin Sevgi Ay olduğunu öğrenin akrabaları kaza yerinde sinir krizleri geçirdi. Kazada hayatını kaybeden Ay, cenaze aracına konularak, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.