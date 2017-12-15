(Görüntülü Haber) Yılın girişimcileri ödüllendirildi

Mehmet ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA Sanayici ve İşadamları Derneği\'nin (ANSİAD) bu yıl 15\'incisini düzenlediği Girişimcilik Günleri kapsamında üniversiteler arasında yapılan İş Fikirleri Yarışması\'nda dereceye girenler ile Yılın Girişimcileri ödüllendirildi. ANSİAD\'ın 15\'incisi düzenlenen Girişimcilik Günleri kapsamındaki İş Fikirleri ve Proje Yarışması\'na Antalya, Isparta ve Burdur\'daki üniversitelerden 515 öğrenci 272 projeyle katıldı. Akra Barut Hotel\'deki ödül törenine, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan, AÜ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi\'nden çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci ile işadamları katıldı. Törende konuşan ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan, bu yılki yarışmalarda dereceye giren projeleri, TÜSİAD\'la işbirliği içerisinde iş dünyasıyla buluşturmaya gayret edeceklerini söyledi. Erdoğan, ?İnşallah önümüzdeki günlerde ANSİAD\'ın girişimcilik günleri katlanarak gençlerimize katkı vermeye devam eder dedi. YILIN GİRİŞİMCİSİ BARIŞ YAŞA 2017 ANSİAD Yılın Girişimcisi Ödülü, Shakespeare Coffee& Bistro konseptiyle 2001 yılından bu yana hizmet veren ve çeşitli illerde 14 Shakespeare Coffeeand Bistro ve 5 adet Pikan Fırın restoran işletmesi bulunan Global Gıda şirketinin sahibi Barış Yaşa\'ya verildi. Barış Yaşa\'nın ödülünü, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal takdim etti. KADİR DURSUN\'A GÜNGÖR PEKŞEN ÖZEL ÖDÜLÜ ANSİAD\'ın bu yılki ANSİAD Girişimcilik Günleri Güngör Pekşen Özel Ödülü, Antalya Piyano Festivali\'nin kurucusu ve memleketi Adıyaman\'ın Tut ilçesinde kurduğu dut bahçesiyle ve dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal etkinliklerle tanınan Kadir Dursun\'a verildi. Konyaaltı Belediye Başkan vekili Cansel Çevikol\'un ödülünü takdim ettiği Kadir Dursun, 18 yıl önce başlattığı piyano festivali için merhum işadamı Güngör Pekşen\'in verdiği çok özel desteği anlattı. Dursun, Antalya\'da kültürel ve sanatsal faaliyetlere büyük önem veren Güngör Pekşen\'in ilk piyano festivalinin düzenlenmesine 50 bilet alarak ilk destek veren kişi olduğunu anlattı. ÜNİVERSİTELİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ 36 projenin finale kaldığı İş Fikirleri ve Proje Yarışması\'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Projeler ve ödül kazanan öğrenciler şöyle; Ön Lisans ve Lisans kategorisinde \'Elektrostatik Egsoz Emisyon Filtresi\' ile SDÜ öğrencisi Emre Akgül birinci, \'Motosiklet Kazalarında 112 Acil Servise Haber Veren Yeni Nesil Motosiklet Kaskları\' projesi ile SDÜ öğrencisi Bahattin Düzenli ikinci, \'Conetwork\' projesi ile AÜ öğrencileri Gürsu Yaman, Enis Necipoğlu, Ahmet Fırat Gürbüz ve Göktürk Ülker üçüncü oldu. Yüksek Lisans ve Doktora kategorisinde \'Biyobozunur Plastiklerin Geliştirilmesi Projesi\' ile AÜ öğrencisi Onur Karaman birinci, \'Endüstriyel Ölçekte Bor Fiber, Volfram Tel ve Bor Triklorür (Bcl3) Üretimi\' ile AÜ öğrencisi Deniz Kayıkçı, endüstri mühendisi Ahmet Adem, Dr. Selim Ertürk ve Dr. Çağlar Yüksel ikinci, \'Yeni Nesil, İnovatif, Üstün Özelliklere Sahip Akıllı Fizyoterapi Giysilerinin Geliştirilmesi\' ile AÜ\'den Anıl Şahin üçüncü oldu.