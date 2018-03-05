(Görüntülü Haber) Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (Ek)

BAŞBAKAN YILDIRIM AFRİN ŞEHİDİNİN EVİNİ ZİYARET ETTİ



Başbakan Binali Yıldırım, Manisa programının ardından Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan 28 yaşındaki Jandarma Astsubay Uğur Palancı İzmir\'in Gaziemir ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Başbakan Yıldırım taziye çadırında baba İhsan, anne Yasemin Palancı\'ya baş sağlığı diledi. Ziyarette Başbakan Yıldırım\'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK İzmir milletvekilleri Necip Kalkan, Mahmut Atilla Kaya eşlik etti. Başbakan Yıldırım\'ın ziyaretinde şehit Palancı için mevlit ve dua okundu. Ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım, Ankara\'ya gitmek için Adnan Menderes Havalimanı\'na geçti.



Mehmet CANDAN / IZMIR (DHA)