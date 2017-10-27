(Görüntülü Haber) Yeşilırmak'ta jet ski gösterisi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) -TOKAT’ta Almus Baraj Gölü Su Sporları Merkezi üyeleri Yeşilırmak’ta jet ski ile gösteri yaptı.



Tokat Belediyesi tarafından şehir içerisinden geçen Yeşilırmak üzerinde başlatılan Kanal Tokat projesinin 1’nci etabının tamamlanmasının ardından, ırmakta su tutulmaya başladı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun daveti üzerine Tokat’a gelen Almus Baraj Gölü Su Sporları Merkezi üyeleri, Yeşilırmak üzerinde jet-ski ile gösteri yaptı. Irmak içerisinde jet-skilerle gösteri yapan sporcuları ise vatandaşlar ilgiyle izledi.



Yeşilırmak\'ta su tutmaya başladıklarını kaydeden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, \'\'Şu anda ırmağın seviyesi 2.5 metreye yükseldi. Sularımız şelale gibi de akıyor. Almus’tan da jet ski getirdik. Onlar da şu anda Tokat halkımıza bir görsellik sunuyorlar. Gerçekten güzel oldu. Tokat’ta belki deniz yok ama halkımız adeta deniz havasında böylesine güzel bir su birikintisini görmekten dolayı da mutluluklarını ifade ettiler\'\' dedi.