(Görüntülü Haber) Yeşilçam'ın fedaisi Tevfik Şen son yolculuğuna uğurlandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - KARACİĞER yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam\'ın ünlü ismi 75 yaşındaki Tevfik Şen\'in cenazesi Mersin\'in Tarsus İlçesi\'nde son yolculuğuna uğurlandı. \'Yeşilçam\'ın fedaisi\' olarak bilinen Şen\'in cenazesine ise sadece bir rol arkadaşı katıldı. Yeşilçam serüveninde birçok ünlü sineme sanatçısı ile 200\'e yakın filmde rol alan ve görüntü yönetmenliği de yapan Fevfik Şen\'in cenazesi, havayolu ile Adana\'ya, oradan da Tarsus İlçesi\'nin Kaleburcu Mahallesi\'ne getirildi. Tevfik Şen\'in cenaze törenine eşi Sakine, oğlu Ümit ve kızı Arzu Akar, Yeşilçam\'daki rol arkadaşı sinema sanatçısı Cevdet Arıkan ve akrabaları katıldı. Şen\'in kızı Arzu Akar gözyaşlarına hakim olamazken, elini sürekli kalbinin üzerinde tuttu. Kılınan cenaze namazının ardından Şen, Kaleburcu Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Yeşilçam\'da birçok filmde Şen ile birlikte rol alan sanatçı Cevdet Arıkan, sinema dünyasından hiçbir ismin cenazeye gelmediğini belirterek, \"45 yıllık arkadaşım. Birçok filmde beraber olduk. En son Tosun Paşa\'da ağabeyimi oynamıştı kendisi, çok değerli bir arkadaşımdı. Çok sevdiğim bir insandı. Ölüm haberini alınca yıkıldım. İyi bir dostumu kaybettim. Hepimiz sırayla tek tek gidiyoruz. Zaten sinemada da pek kimse kalmadı, gördüğünüz gibi azalıyoruz. Yeşilçam\'ı özlüyoruz ama, işte neresini özleyeceğiz böyle durumları gördükçe. Sahipsiz bir meslek. Gerçekten devletin eli yok, onun bunun eline düşmüş bir meslek oldu. Eski itibarı da yok maalesef, başka söyleyecek bir şey de yok, üzgünüz\" dedi.