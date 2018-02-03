T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yeşilçam'ın 'Bitirim Zeki'si hayata veda etti (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Yakınları tarafından hastaneden alınan Zeki Keskin'in cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi

03 Şubat 2018 19:39

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Yakınları tarafından hastaneden alınan Zeki Keskin\'in cenazesi, Ulu Cami\'ye getirildi. Burada, Keskin için öğle namazına müteakip, cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Keskin\'in kardeşi Abdurrahman Keskin, yakınları ve çok sayıda Sivaslı katıldı. Namazın ardından Zeki Keskin\'in kız kardeşi Adile Yüksektepe, \"Nereye gidiyorsun gardaş\" diyerek gözyaşı döktü. Keskin\'in cenazesi Aylı köyüne götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi. \'BÜFESİNE BİTİRİM ZEKİ VEFAT ETMİŞTİR\' NOTU ASILDI Sirer Caddesi üzerinde bulunan ve ömrünün büyük bölümünü geçirdiği iki metrekarelik büfesini yatak odası ve mutfak olarak da kullanan Keskin\'in dükkanına \'Bitirim Zeki vefat etmiştir\' yazısı asıldı. Bitirim Zeki\'nin bitişiğinde esnaflık yapan Mustafa Çiftçi kendisiyle 13-14 yıldır komşu olduğunu belirterek, \"İyi bir insandı, şen biriydi, kimseyi incitmezdi, işinde gücünde sakin bir insandı. Hayattan zevk alan, şehrin renkli simasıydı. Meydana ismi verildiği için çok sevinmişti. Bu sene kendisini iyi hissetmiyordu, hasta olduğunu biliyordu. Her sene kışın köye gidip, yazın geliyordu. İlaç içmeyi pek sevmiyordu. Doktorun verdiği ilaçları da kullanmak istemezdi\" dedi. Bitirim Zeki\'yi 40 yıldır tanıdığını söyleyen esnaf Turan Doğruyol ise, \"Hem dükkan komşumuz, hem de eskiden de tanıyordum. Şehrimizin güzel insanıydı, değerli bir arkadaşımızdı. Biz ondan ağrıyıp incinmedik, inşallah o da bizden incinmemiştir. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Böyle insanları sevmek, saymak, yaşatmak lazım. Köye giderken bizden helallik alıp öyle gitmişti\" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI YakınlarıZeki KeskinUlu CamiBurada KeskinCenazeVali Davut Gül Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı DoğanKeskinAbdurrahman KeskinSivaslıNamazınAdile

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24