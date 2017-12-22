T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde 10 öğrenci hastanelik oldu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'daki bir ortaokulda yapılan 'Yerli Malı Haftası' etkinliği için evlerden getirilen yiyeceklerden yiyen 10 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

22 Aralık 2017 16:23

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'daki bir ortaokulda yapılan \'Yerli Malı Haftası\' etkinliği için evlerden getirilen yiyeceklerden yiyen 10 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 09.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi\'ndeki Cumhuriyet Ahmet Haşhaş Ortaokulu\'nda meydana geldi. Öğrenciler, \'12-18 Aralık Yerli Malı Haftası\' dolayısıyla evlerinde velileri tarafından hazırlanan çeşitli yiyecekleri okula getirdi. Bu yiyeceklerin arasından kısır ve hamur kızartması yiyen 7\'nci sınıf öğrencisi 10 kişi, öğretmenlerine mide bulantısı şikayetinde bulundu. Öğretmenler, zehirlenme ihtimaline karşın durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 10 öğrenci, Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından bazı velilerin okula yiyecek getirmeye devam etmeleri dikkat çekti. Öğrencilerin yediği yiyeceklerden alınan numuneler ise incelenmek üzere Konya İl Sağlık Müdürlüğü\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHAKONYAMalı HaftasıOlaySelçukluBinkonutlar Mahallesi Cumhuriyet Ahmet Haşhaş OrtaokuluAralık Yerli Malı HaftasıBuOkulaKonya Numune HastanesiOlayınKonyaSağlık MüdürlüğüOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24