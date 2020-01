(Görüntülü Haber) Yerleşik yabancı çifte, polis üniformasıyla gasp

Bülent TATOĞULLARI- ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da polis üniforması giyerek yerleşik yabancı W.S. ile eşi Z.E.\'nin 1300 dolar ve 25 bin TL değerindeki kol saatini polis kıyafeti giyerek gasp eden 5 şüphelinden 4\'ü tutuklandı. Konyaaltı İlçesi Toros Mahallesi\'nde yerleşik yabancı W.S. ile eşi Z.E.\'nin evine 25 Ekim\'de polis kıyafeti giyerek gelen 3 kişi, \'Hakkınızda şikayet var\' diyerek çiftin ellerini kelepçeledi. Arama yapacaklarını belirten şüpheliler evdeki 1300 dolar ile 25 bin TL değerindeki kol saatini alarak ayrıldı. Çiftin ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, gasp olayını A.D.M.A., A.T., H.B.A., Ş.Z. ve C.K.\'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, İstanbul, Adana ve Mersin\'de olduğunu belirlediği 5 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Aramalarda yağma olayında kullanılan 2 adet resmi polis gömleği, 3 kelepçe, 2 kemer ve takımı yazan not kağıdı, üzerinde polis amblemi bulunan Komiser YardımcısıBölge Sorumlusu kartviziti, H.B.A.\'nın polis kıyafetiyle çektirdiği 2 vesikalık fotoğraf, 4 kelepçe anahtarı, 2 ruhsatsız tabanca ve tabanca kılıfı, H.Ç. adına düzenlenmiş, üzerine A.T.\'ye ait fotoğraf yapıştırılmış nüfus cüzdanı ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D.M.A., H.B.A., C.K. ve A.T. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yerleşik yabancı çiftin gasp edilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelilerin polis aracı süsü verdikleri bir otomobille çiftin evine geldiği görülüyor. Kamera kayıtlarında eve giren şüphelilerin, ellerini kelepçeledikleri W.S.\'yi evden çıkardıkları ve sözde ekip aracına bindirdikleri yer alıyor.