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(Görüntülü Haber) 'Yerler kirlenmesin' diye çamurlu kara lastiklerini çıkarıp, bankaya çoraplarıyla girdi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Binnaz Uysal (56), işlem yapmak için geldiği banka şubesinde yerler kirlenmesin, diye ayağındaki çamurlu lastik ayakkabılarını çıkararak, bankaya çoraplarıyla girdi

27 Kasım 2017 21:36

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Binnaz Uysal (56), işlem yapmak için geldiği banka şubesinde yerler kirlenmesin, diye ayağındaki çamurlu lastik ayakkabılarını çıkararak, bankaya çoraplarıyla girdi. Güvenlik görevlisi ısrar etse de kadını kara lastikleriyle içeri girmesi için ikna edemedi. Olay, geçen cuma, Orhangazi ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Yeniköy Mahallesi\'nde oturan Binnaz Uysal, bir bankanın Orhangazi şubesine geldi. Mesai bitmeden bankaya yetişmeye çalışan Uysal, evine uğrayacak vakti olmadığı için bahçede çalışırken, giydiği lastik ayakkabılarını değiştiremeden şubeye geldi. Uysal, bankaya geldiğinde, çamurlu kara lastiklerini kapının önünde ayağından çıkardı. Bankanın güvenlik görevlisi, Uysal\'ı fark edince hemen yanına giderek, kadından ayakkabılarını giymesini rica etti. Görevlinin ısrarına rağmen Uysal, ikna olmayarak, çamurlu lastik ayakkabılarını yerler kirlenmesin, diye bankanın girişine bırakıp, içeri çoraplarıyla girdi. Sırası gelince bankada işlemini yaptıran Uysal, ardından dışarıda bıraktığı ayakkabılarını giyerek, bankadan ayrıldı. Yeniköylü Binnaz Uysal\'ın 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Bir süre önce de Ankara\'nın Beypazarı ilçesinde bir banka şubesine gelen yaşlı bir kadın, çamurlu ayakkabılarını çıkardıktan sonra içeriye girdiği görüntüler, sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

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