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(Görüntülü Haber) Yeraltı konteynerinden oğluna atık toplattı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yerin 3 metre altına yapılan çöp konteyneri içine çocuğunu indirip, atık toplatan baba görenleri şaşırttı

12 Aralık 2017 15:16

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yerin 3 metre altına yapılan çöp konteyneri içine çocuğunu indirip, atık toplatan baba görenleri şaşırttı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerindeki, yer altındaki çöp konteynerinde meydana geldi. Suriyeli baba, yer altında kurulan çöp konteynerinin kapağına oğlunu oturttu. Daha sonra, kapağı kaparatak çocuğunu, yaklaşık 3 metre derinliğindeki konteynerin içine bıraktı. Küçük çocuk elindeki fenerle, buradaki geri dönüştürülebilecek atıkları yukarıda bekleyen babasına verdi. Baba ise oğlunun verdiği, plastik atıkları elektrikli römorka yükledi.

Çevrede bulunanlar baba ve oğlunu şaşkın bakışlarda izledi. Uzun süre havasız ve karanlık yerde kalan Suriyeli çocuk, alacak atık kalmayınca babasına haber verdi. Konteynerin kapağına binen çocuk, babası tarafından çıkarıldı. Suriyeli baba- oğlu daha sonra ara sokaklarda yollarına devam etti.

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