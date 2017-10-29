T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yer : Kuzey Irak... Bir komutanın herkesi duygulandıran mesajı

ANKARA (DHA) '8 günlük kızımın kıyafetininkoklayarak moral buluyorum' Kuzey Irak'taki operasyonlarda görev yapan bir komutanın mesajı herkesi duygulandırdı

29 Ekim 2017 12:20

ANKARA (DHA) \'8 günlük kızımın kıyafetininkoklayarak moral buluyorum\' Kuzey Irak\'taki operasyonlarda görev yapan bir komutanın mesajı herkesi duygulandırdı. Operasyonda görev alan personelin komutanı olduğu belirtilen bir asker, \"Benim için çok önemli...Mesajımı gönderiyorum. Şu an 3018 rakımlı Kuzey Irak\'tan benim için çok değerli olan birşeyi payalşıyorum. Bu 8 günlük kızımın kıyafeti. Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum.\" dedi. Kuzey Irak\'ta teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarda görev alan persolelin komutanı olduğu belirtilen bir askerin videolu mesajı herkesi duygulandırdı. Komutanının görüntülerini cep telefonuyla çeken asker komutanına \'Bir mesajınız var mı ? diye sordu. Komutan poşetin içinde bulunan 8 günlük kızına ait olduğunu söylediği kıyafeti çıkararak, \"Şu an 3018 rakımlı Kuzey Irak\'tan benim için çok değerli olan birşeyi payalşıyorum. Bu 8 günlük kızımın kıyafeti. Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum.\" dedi. Görüntüleri çeken asker ise komutanına \"İnşallah sağ salim kavuşacaksınız kızınıza\" dedi. Bölgede görev yapan askerler, komutanlarının bu mesajını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHAIrakOperasyondaMesajımıKuzey IrakBuOnunlaKomutanınınKomutanGörüntüleriBölgede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24