(Görüntülü Haber) Yeniçerilerin restore edilen mezar taşları sergileniyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - OSMANLI İmparatorluğu\'na 92 yıl başkentlik yapan Edirne\'de, 70 yeniçerinin mezar taşı restore edildikten sonra Selimiye İslam Eserleri Müzesi\'nin bahçesinde oluşturulan Osmanlı Mezar Taşları Alanı\'nda sergilenmeye başlandı. Edirne\'de, Osmanlı Dönemi\'nden kalan, yeniçerilere ait mezar taşları, bugüne kadar tahrip edildiği ve kırıldığı iddialarıyla gündeme geldi. Edirne Valiliği\'nce Selimiye Camii bahçesi ile kentin değişik yerlerinde bulunan yeniçerilerin mezar taşları bir araya toplandı. Mezar taşları, Edirne Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi tarafından restorasyona alındı. Dönemin sanatçılarınca özenle yapılan mezar taşları, uzmanlar tarafından titiz çalışmayla aslına uygun restore edildi. Yaklaşık 70 yeniçerinin mezar taşı, Mimar Sinan\'ın \'Ustalık eserim\' dediği Selimiye Camii arkasındaki Selimiye İslam Eserleri Müzesi\'nin bahçesinde oluşturulan Osmanlı Mezar Taşları Alanı\'nda sergilenmeye başlandı. \'BÖLGENİN TAPUSU, DİYEBİLECEĞİMİZ ESERLER\' Edirne Valisi Günay Özdemir, kentin, Osmanlı\'nın kuruluşundan yıkılışına kadar geçen sürede dar alanda görülebilecek önemli yerlerden olduğunu söyledi. Vali Özdemir, \"İstanbul\'un fethinden önce de Osmanlı Devleti, Edirne\'de kurulmuştu. İstanbul\'u fetheden medeniyet, Edirne\'de kurulan medeniyettir. Onun için Edirne\'de tarih ve kültür anlamında çok değerli eserler mevcut. Mezar taşları da aslında bir ulusun, bir milletin tarihini kültürünü en iyi yansıtan ve o \'bölgenin tapusu\' diyebileceğimiz önemli eserlerdendir. Edirne\'nin fethinden itibaren gerçekten çok önemli mezarlıklar varmış. Daha sonra bu mezarlıklar tahrip edilmiş; ama mezar taşları da bir şekilde korunmuş ve bunun korunması sonucunda biz bunları özelikle son dönemde \'Yeniçeri Mezarlıkları\' olarak böyle bir sergi açtık\" dedi. Türkiye\'de ilk kez bu kadar çok yeniçeri mezar taşının Edirne\'de sergilendiğini belirten Özdemir, \"Osmanlı tarihinin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen süre içerisinde bütün Osmanlı\'yı görebileceğiniz yerdir. Buradaki mezar taşlarımız özellikle tüm Anadolu\'da, tüm yeniçeriler, yeniçerilerin kaldırıldığı dönemde, yeniçeri mezarlarının tahrip edildiği yönünde işaretler vardı; ama Edirne, bu anlamda en az tahribatın olduğu ve mezar taşlarının korunduğu şehirlerimizden biri olduğu için burada Fatih Sultan Mehmet Han\'dan itibaren bütün mezar taşlarımızı, yeniçeriler dahil mezar taşlarımızı biz burada sergiliyoruz. Halkımızın da şu anda ziyaretlerine açtık\" diye konuştu. \'HER MEZAR TAŞININ HİKAYESİ VAR\' Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Edirne\'nin, Osmanlı Devleti\'ne 92 yıl başkentlik yaptığını hatırlatarak, \"Bu payitaht, aynı zamanda Osmanlı medeniyetinin şekillendiği yerdir. Osmanlı medeniyeti mezarlıkları ve mezar taşlarını birer manevi istirahat bahçesine çevirmiştir. Müzemizdeki mezar taşları ecdada vefadır, medeniyetimize bekadır, sanatkarlarımıza saygıdır ve gelecek nesillere karşı yerine getirilen sorumluluktur. İşte tam da biz bu sorumluluk çerçevesinde mezar taşlarımızı, Osmanlı Mezar Taşları Alanı\'nda teşhir ve tanzimini yaparak, sergilemeye başladık ve halkımızın bilgisine sunar hale getirdik\" dedi. Mezar taşlarının heykeltıraşların elinden çıktığını vurgulayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu, \"Osmanlı sanatının inceliklerini mezar taşlarında görebiliriz. Dikkat ederseniz hiçbir mezar taşının üzerinde \'Bu kişiler öldü\' diye yazmaz. \'Müteveffa\', \'Ahirete intikali\' ya da \'Bu dünyadan göçtü\' gibi sözler kullanılır. Yani ölüm bile bir saygı ifadesidir; mezar taşlarında, bir sanat ifadesidir. Her mezar taşının kendisine göre bir hikayesi vardır. Bunlar, ayrıntılı olarak incelendiğinde ortaya çıkacaktır\" diye konuştu.