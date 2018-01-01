(Görüntülü Haber) Yeni yıla görev başında girdiler

Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) Kocaeli\'de, sağlık, itfaiye ve emniyet personelleri yeni yıla görev başında girdi. Kocaeli\'de yılbaşı akşamı sağlık, itfaiye ve emniyet personelleri gece boyunca vatandaşların güvenliği ve huzuru için görev yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personelleri olası yangınlara karşı hazır bekledi. Tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan itfaiye eri Seçkin Yanık \"Biz tüm tatillere, yeni yıla görev başında giren kurumlardan birisiyiz. Vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri ve yeni yıllarını rahat bir şekilde kutlamayabilmeleri için görevimizin başındayız. İtfaiyeciler olarak vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu bir yeni yıl diliyoruz\" dedi. Hastanelerde de acil servisler yoğun bir şekilde mesai harcadı. Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis Nöbetçi Hekimi Uzman Doktor Ergün Sevinç, \"Bugün Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde görevli hekimlerden ve idari personel olarak acilde görevimizin başındayız. 1 acil uzmanı, 4 pratisyen doktoru, 2 uzman, 1 cerrahi müdahale doktoru ve şefler olmak üzere 10 hemşire, 3 sağlık memuru, 2 laboratuvar teknisyeni ve 2 triaj görevlisi olmak üzere yılbaşı akşamı görevimizdeyiz\" diye konuştu. Yaklaşık 2 bin polisle görev yapan emniyet teşkilatı ise, halkın huzur ve güveni için yoğun çaba sarf etti. Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği\'nde görevli polis memurları, yeni yılı mesai arkadaşlarıyla kutladı.