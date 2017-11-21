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(Görüntülü Haber) Yeni müze projesi tanıtıldı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR'un Kışla Mahallesi'nde yapılacak Arkeoloji Müzesi'nin Projesi tanıtıldı

21 Kasım 2017 13:35

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR\'un Kışla Mahallesi\'nde yapılacak Arkeoloji Müzesi\'nin Projesi tanıtıldı. Doğa Tarihi Müzesi Konferans Salonu\'ndaki tanıtım toplantısına Vali Şerif Yılmaz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Özdemir, Müze Müdürü Hacı Ali Ekinci ile Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram ve projeyi yapan firma yetkilisi yüksek mimar Orhan Uludağ katıldı. Orhan Uludağ uygulanacak proje hakkında katılımcılara sunum yaptı. Orhan Uludağ, müzenin 20 bin metrekare alanda 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını, müzede mağazalar, kafeler, konferans salonunun yanı sıra çocuklar için vakit geçirebilecekleri arkeolojik kazı yerlerinin de olacağını aktardı. Tarih ve kültür şehri Burdur\'un tarihi eserlerinin ayağa kaldırılması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Vali Şerif Yılmaz da \"Bu çalışmalar devam ederken çıkan eserlerin sergilenmesi yönünde şu an itibariyle mevcut müzemiz yetersiz kalıyor. Bu nedenle de özellikle misafirlerimizin rahatlıkla ulaşabileceği ve ziyaret edebileceği yeni müzeyle ilgili çalışmalar başlatıldı. İnşallah kısa süre içerisinde proje tamamlanır ve yeni müzemiz ile birlikte tüm eserlerimizin sergilenebileceği çağdaş ve modern bir mekana kavuşmuş olacağız. Arkadaşlara teşekkür ediyorum kısa süre içerisinde tamamlamalarını bekliyoruz\" dedi.

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