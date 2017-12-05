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(Görüntülü Haber) Yeni havalimanında kullanılacak ekipmanlar taşınmaya başladı

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) YÜZDE 73'ü tamamlanan 3

05 Aralık 2017 18:03

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) YÜZDE 73\'ü tamamlanan 3. Havalimanı\'nda inşaat devam ederken,  bu havalimanında kullanılacak ekipmanlar da Atatürk Havalimanı\'ndan yeni havalimanına taşınmaya başladı. Atatürk Havalimanı\'ndan TIR\'la taşınan valiz ve kargo  yükünü çeken traktörler 3. Havalimanı\'na götürülmek üzere  yola çıkarıldı. Türk Hava Yolları\'nın yer hizmetlerini gerçekleştiren TGS (Turkish Ground Services) şirketine ait traktörlerin camlarına asılan \"3. Havalimanı\'na gidecek \" yazısı da trafikte sürücülerin dikkatini çekti

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