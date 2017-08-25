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(Görüntülü Haber) Yeni Emniyet Müdürü görevine başladı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) NİĞDE Emniyet Müdürlüğüne atanan Salim Cebeloğlu, görevi Ali Kemal Kurt'tan devraldı

25 Ağustos 2017 19:00

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) NİĞDE Emniyet Müdürlüğüne atanan Salim Cebeloğlu, görevi Ali Kemal Kurt\'tan devraldı. İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Niğde?ye atanan Polis Başmüfettişi Salim Cebeloğlu, Emniyet Müdürlüğü\'ne gelişinde törenle karşılandı. Törende Edirne Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Kemal Kurt, görevini yeni Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu\'na devretti. Müdür Kurt yaptığı konuşmada \"Namusumuzla, şerefimizle, alnımızın akıyla bayrağı size bırakıyorum . Bundan sonraki görevinizde benden daha iyi yapacağınıza inanıyorum. Başarılar diliyorum\" dedi. Yeni Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu ise şöyle konuştu: \"Bu görev değişiminin Niğde\'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın müdürümle görüştüm bilgi sahibiyim. Burada çok başarılı hizmetler olduğunu biliyorum. Bize düşen de sayın müdürümüzün bize devrettiği emaneti daha üst noktalara taşımak.\"

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