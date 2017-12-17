(Görüntülü Haber) Yeni Burdurspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Çelik:Kızlarım gelecek için umut veriyor

Yeni Burdurspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Çelik: \"Kızlarım gelecek için umut veriyor\" Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) - KADINLAR 3\'üncü Ligi\'nde mücadele eden Yeni Burdurspor Kadın Futbol Takımı, Konyaaltı Gençlikspor\'a 3-1 yenildi. Yeni Burdurspor\'un teknik direktörü Yusuf Ali Çelik, \"Kızlarımın oynadığı futbol bize gelecek için umut veriyor\" dedi. Burdur\'da bu yıl kurulan Yeni Burdurspor Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 3\'üncü Futbol Ligi 14\'üncü Grup\'ta mücadele ediyor. Ligin üçüncü haftasında sahasında Antalya ekibi Konyaaltı Gençlik ve Spor\'u konuk eden Yeni Burdurspor sahadan, 3-1 mağlup ayrıldı. Takımın teknik direktörü Yusuf Ali Çelik, yeni bir takım olduklarını ve tecrübeli rakiplerine karşı centilmence mücadele ettiklerini söyledi. Çelik, \"Kızlarımın oynadığı futbol bize gelecek için umut veriyor. Oynadıkça tecrübe kazanacağız. Burdur\'da kadın futbolunu geliştirmeyi amaçlıyoruz\" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Maç seremonisi - Maçtan detay (FOTOĞRAFLI)