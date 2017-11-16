(Görüntülü Haber) Yeni aldığı balya makinesini kullanamadan hırsızlar çaldı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA ) - KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde çiftçi Mehmet Aksoy\'un kredi çekip 70 bin liraya alarak tarlasına bıraktığı balya makinesi ile 60 bin lira değerindeki sulama boruları, hırsızlar tarafından çalındı.



Ereğli İlçesi Hortu Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Mehmet Aksoy, sabah tarlasına geldiğinde kredi çekip 70 bin liraya aldığı balya makinesi ile 60 bin lira değerindeki sulama borularının çalındığını fark edip, polise haber verdi. Henüz borcunu ödemediği balya makinesinin çalınmasına tepki gösteren Mehmet Aksoy, \"300 bin lira kredi borcum var. Yeni aldığım makineyle tarladaki işlerimi yapacaktım. Şimdi borçlarımı nasıl ödeyeceğim. Polisin hırsızları bir an önce bulmasını istiyorum\" dedi.



Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.