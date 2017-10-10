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(Görüntülü Haber) Yelkenlide 65 kaçak ve 1 organizatör yakalandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça İlçesi'nden yelkenli tekneyle ve yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 65 kaçak ve 1 organizatör, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

10 Ekim 2017 18:56

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça İlçesi\'nden yelkenli tekneyle ve yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan 65 kaçak ve 1 organizatör, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik keşif uçağı, bugün saat 06.00\'da, Aslanburnu Mevkii açıklarında, kaçakları taşıyan, Bodrum Limanı\'na bağlı \'Boreas\' isimli yelkenli tekneyi tespit etti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-4, müdahale ettiği yelkenliyi yedeğine alarak, Foça Balıkçı Barınağı\'na getirdi. Kaçaklar, jandarmaya teslim edildi. 7\'si Sri Lanka, 25\'i Afgan, 1 Irak ve 32\'si Suriyeli olan kaçakların İl Göç İdaresi\'ne gönderileceği öğrenildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu gruptaki Afgan engelli ve hasta 12 yaşındaki bir çocuk dikkati çekti. Organizatör olduğu ididasıyla gözaltına alınan 49 yaşındaki H.K. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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