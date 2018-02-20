(Görüntülü Haber) Yeliz Yeşilmen'e haciz şoku

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da oyuncu Yeliz Yeşilmen\'in yeni açtığı işyerine, eşi Ali Uğur Akbaş\'ın 190 bin liralık borcu nedeniyle haciz geldi.



Kentte oto galericilik yapan Sadri Ziya Pekçetin, Yeliz Yeşilmen\'in eşi Ali Uğur Akbaş\'tan alacağı 190 bin lira için icra takibi başlattı. 2016 yılından kalma borcun ödenmemesi üzerine geçen Cumartesi günü açılışı yapılan Yeliz Yeşilmen\'e ait kafe tarzındaki işyerine avukatlarla birlikte icra memurları geldi. Adana 5\'inci İcra Müdürlüğü\'nün 2016/9239 sayılı dosyasına göre işlem yapan görevlileri gören Yeliz Yeşilmen, bir süre sonra arabasına binip, hızla uzaklaştı. İşyerinde avukat eşliğinde işlem yapan icra memurları da daha sonra ayrıldı.



Yeliz Yeşilmen, basın danışmanı aracılığıyla bir yanlış anlaşılma olduğunu ileri sürdü.