(Görüntülü Haber) YEKÜV 25 yılda 25 bin öğrenciye eğitim bursu verdi

Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) 25. kuruluş yılında 25 bin öğrenciye eğtim bursu sağladı, 25 yıllık deneyimini bir araya getirdiği kitabını tanıttı. Taksim\'de bir otelde düzenlenen toplantıda, YEKÜV’ün 25. yılına özel hazırlanan kitabı tanıtılarak, vakfın faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi. Toplantıya YEKÜV Yönetim Kurulu Başkanı Işın Özdemir, YEKÜV Onursal Başkanı Gülbin Sözen ve vakıf üyeleri katıldı. Bu yıl 640 öğrenciye eğitim bursu veren ve kurulduğu tarihten bu yana toplam 25 bin öğrenciye burs sağlayan vakfın 25. yılına özel hazırlanan “25. Yıl” kitabı toplantıda tanıtılarak, bu zamana kadar yapılan faaliyetler anlatıldı. 640 ÖĞRENCİYE BURSU Yönetim Kurulu Başkanı Işın Özdemir, “Başta karşılıksız eğitim burslarımız olmak üzere, ‘Anadolu’ya Armağan’, ‘Umut Kızlar’, ‘Önce Öğretmen’ ve \'Demokrasi ve haklarla Avrupa Birliği projesi\' gibi projeyle eğitimin her alanına katkı sağlamaya çalıştık. Bugün de 25 yılın emeklerinin küçücük bir temsili özeti niteliğindeki ’25. Yıl’ kitabımızı sizlerle paylaştık” dedi. Özdemir, “Biz 25 yılda 25 bin çocuğa karşılıksız eğitim bursu sözü verdik. Bu sözümüzü bugün yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Karşılıksız burslarımızla, üniversiteye giden öğrencilere, özellikle maddi yetersizlikte olan, anne baba kaybı olan veya okuyan çok kardeşi olup imkansızlık yüzünden en önemli devlet üniversitelerini kazanıp, okuyamayacak durumda olanlara bir el verdik” diye konuştu. Işıl Özdemir, bu yıl 640 öğrenciye burs verdiklerini ve çoğunluğunun üniversite öğrencisi olduklarına dikkat çekti. “BEKLENTİMİZ, DAHA ÇOK İNSANA ULAŞMAK” Özdemir, burs almak isteyen öğrenciler için her yıl Eylül ayında internet sitelerinden başvuru açtıklarını ifade ederek, öğrencileri hangi kriterlere göre seçtikleri şöyle anlattı: “Başarı kriterimiz önemli, sonra maddi yetersizlikler geliyor. Kriterlerimize göre burs komisyonumuz kuruluyor. Keşke imkanımız olsa bütün çocuklarımıza burs verebilsek. Bizim iddiamız sadece eğitim bursu değil, maddi imkanı aşan bir iletişim kurmak. Bizim beklentimiz, daha çok insana ulaşmak, daha büyük projeler. Çünkü toplumda 25 yıl gibi çok önemli STK deneyimimiz var. Bu deneyimi biraz daha yaygınlaştırmak, daha çok insana ulaşmak. Toplumu bu değerli amaca daha çok ortak edebilmek tek hedefimiz.” ANADOLU’DAN GELEN ÖĞRENCİLERE ÖNCELİK YEKÜV Onursal Başkanı Gülbin Sözen de tercihlerini öncelikle Anadolu’dan ilk kez İstanbul’a gelecek olan üniversite öğrencilerden yana kullandıklarını ifade ederek, “Bu çocuklar sadece ekonomik koşulları değil büyük kentin problemlerini de, kültür şoklarını da birlikte yaşarlar. Her şey bir aradadır. Sinemaya gitmeden, operaya gitmeden, konsere gitmeden mezun olan çocuklarımız vardı. Biz her ay onların biletlerini alarak dağıtırız” dedi.