(Görüntülü Haber) Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL\'da, 39 ilçede, 5 bin polisin katılımıyla \'Yeditepe Huzur\' adıyla asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetime evlilik programlarıyla tanınan Caner Toygar da takıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nce gerçekleştirilen denetimde, daha önceden belirlenen noktalarda konuşlanan polis ekipleri, şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan Caner Toygar, Şişli\'de gerçekleştirilen denetime takıldı. Bir arkadaşıyla birlikte yolculuk eden Toygar, GBT sorgulamasının ardından yoluna devam etti.



