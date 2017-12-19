(Görüntülü Haber) Yedek lastikte 10 kilo 700 gram uyuşturucu bulundu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin düzenlediği operasyonda otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 10 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kent girişinde denetim noktası oluşturan ekipler, durdurdukları Van plakalı aracın sürücüsünün hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine arama yapan polisler, otomobilin bagajındaki yedek lastiğine gizlenmiş 10 kilo 700 gram eroin ele geçirdi. Eroine el koyan polis, otomobilin sürücüsü B.P. ile yanındaki H.D. isimli kadını gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü\'e götürdü.