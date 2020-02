(Görüntülü Haber) Yazar Seyman: Kadın sevgiden öldürülmez, sevgi yaşatır

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da düzenlenen sempozyumda konuşan yazar Yaşar Seyman, her gün bir kadının şiddetten öldüğünü söyledi. Seyman, \"O öldürenler dönüp \'Sevgiden\'den diyor. Sevgi öldürür mü? Sevgi yaşatır\" dedi.



Türk TORAKS Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi’nin düzenlediği ‘Kadın ve Akciğer Sağlığı’ sempozyumu Erzurum\'daki Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otelde yapıldı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peri Arbak ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Akgün’ün oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda ‘Kadın Emeği’ hakkında konuşan yazar Yaşar Seyman, kadınların örgütlenmesini istedi.



Kadın emeğinde Türkiye’de derdin çok olduğunu ama dermanın de ellerinde olduğunu belirten Seyman, \"Kadının iki tane iş vereni var, biri evde biri işte. İki tane mesaisi var; biri evde biri işte. 4 tane vardiyası var; evi eşi, işi çocuğu var. Sonuçta yorgun ve mutsuz. Onun için evde demokrasi başlatacağız. Ben sendikacıyım, arkadaşlarımız var. Kadın geliyor \'Başkanım çocuğum hasta.\' Bırak çocuğunu eşin hastaneye götürsün. Evde demokrasi olursa, bir takım vardiyalar azalır. 4 vardiyalı kadına bir de diyoruz \'Sendikacılık, örgütçülük, siyasetçilik yap, toplumsal mücadeleye gir.\' Evde başlayan demokrasi ülke demokrasisine yayarsak hepimiz örgütlü toplum ve birey oluruz. Benim rahmetli annem ev kadını, evin içinde bin tane misafiri ağırlayabilirdi ama sokağa çıktığında bir şey yapamazdı. Onun mekanı evin içi. Ben de diyorum ki dağın başına bırakın, dağ taşı örgütlerim. Bu özgüvenle yola çıkarsak her şeyi güzelleştiririz. Türkiye’de batı ve dünya görmese de çok kıymetli kadınlarımız var. Bilimde sanatta dünyaya örneğiz\" dedi.



Sevgiye yönelik güzel sözlerin söylendiği bu topraklarda günde bir kadının şiddet kurbanı olduğunu da ifade eden yazar Yaşar Seyman, konuşmasını şöyle sürdürdü:



\"Bu kadar güzel sözlerin söylendiği bu topraklarda her gün bir kadın şiddetten ölüyor. O öldürenler dönüp diyor ki; \'Sevgiden.\' Sevgi öldürür mü? Sevgi yaşatır. Biz toplum olarak biraz sevgisizleştik. Çok fazla kutuplaştık. Oysa bu ülkede bütün halklar, bütün inançlar, kardeşçe yaşamalı. Ülkemizi öyle dünyanın gündemine taşıyabiliriz. Ben hiç duymadım eşim Kürt, Ermeni diye boşayan. Kocam Alevi diye ayrılan. Siyasilerin dilini de güzelleştirmek için hocalarım size görev düşüyor. Erkeklerin dili çok çatışmacı, ayrıştırıcı, kavgacı. Kadınların dili sevecen. Siyaseten bazen öyle laflar söyleniyor ki ben bile arkadaşlara dönüp diyorum ki, \'Bunları nasıl söyledin, bu sözü ben söyleyemezdim.\' Daha diplomatik söylenebilir bazı şeyler. Anadolu\'da da öyledir. Kavganın ortasında kadın yazmasını atarsa kavga durur. Kadın giderse bir evin ışığı söner. Erkek giderse sönmez, kadın o ışığı yakar, çocuklarını büyütür.\"