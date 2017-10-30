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(Görüntülü Haber) Yayladağı'nda kaza: 2 yaralı

:Emek ÇAKILI-YAYLADAĞI,(Hatay), (DHA)HATAY'ın Yayladağı İlçesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

30 Ekim 2017 15:53

:Emek ÇAKILI-YAYLADAĞI,(Hatay), (DHA)HATAY\'ın Yayladağı İlçesi\'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Çamaltı Mahallesi\'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 26 yaşındaki Muhammed Hüseyin  yönetimindeki 31 H 1580 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 31 MD 401 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan 27 yaşındaki İmet Çertik ve 30 yaşındaki Muhammed Hastacı, savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans tarafından Yayladağı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Polis, otomobil sürücüsü Muhammed Hüseyin\'i ifadesine almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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