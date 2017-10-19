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(Görüntülü Haber) Yaylada odun toplamaya giden kadın ölü bulundu

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya İlçesi Toksar Yaylası’nda odun toplamak üzere evden ayrılan 3 çocuk annesi 51 yaşındaki Fadime Kurt’un cesedi bulundu

19 Ekim 2017 02:02

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya İlçesi Toksar Yaylası’nda odun toplamak üzere evden ayrılan 3 çocuk annesi 51 yaşındaki Fadime Kurt’un cesedi bulundu.

Toksar Yaylasındaki evinden odun toplamak için ayrılan Fadime Kurt geri dönmeyince yakınları çevrede arama çalışması başlattı. Evinin yanındaki ormanlık alanda patika yolun kenarında yerde hareketsiz halde yatarken bulunan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan ekipler kadının öldüğünü belirledi. Epilepsi hastası olan ve geçirdiği kriz sonrası öldüğü öne sürülen Kurt\'un cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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