T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yaylada devrilen ağaçlar nedeniyle mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Sinekli Yaylası'nda devrilen ağaçların yolu kapatması ve araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kalan 12 kişi, Düzce Off-Road Kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı

01 Şubat 2018 17:45

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Sinekli Yaylası\'nda devrilen ağaçların yolu kapatması ve araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kalan 12 kişi, Düzce Off-Road Kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı. Düzce merkezden Sinekli Yaylası\'na gezmek için 6 araçla gelen 12 arkadaş, araçlarının kara saplanması ve devrilen ağaçların yolu kapatması nedeniyle mahsur kaldı. Düzce Off-Road Kulüp Başkanı Mehmet Albayrak, yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Kulüp üyeleri, araçlarıyla Sinekli Yaylası\'na çıkarak, yaylada mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Devrilen ağaçları motorla kesen üyeler, daha sonra kara saplanan araçları çekmeye başladı. Araçlardan biri arıza yapınca köylülerden yardım istendi. Arıza yapan aracın da çekilmesiyle Yakup Alkan, Gültekin Durmazoğlu, Sıtkı Veli, Enes Yaman, Ayhan Osmanoğlu, Hilmi Yaman, Ümit Yiğit, İrfan Yiğit, Berkay Kuyumcu, İsmail Keten, Ali Çelik ve Emre Yaman mahsur kaldıkları yayladan kurtarıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCE Sinekli YaylasıDüzce OffRoad KulübüDüzceSinekli YaylasıDüzce OffRoad Kulüp Başkanı Mehmet AlbayrakKulüpDevrilenAraçlardanArızaYakup Alkan Gültekin Durmazoğlu Sıtkı Veli Enes Yaman Ayhan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24