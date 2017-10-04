(Görüntülü Haber) Yayaya çarpan sürücü kaçtı

KARS, (DHA)- KARS’ta yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki Mustafa Taşkın’a otomobil çarptı. Taşkın, kaldırım kenarına düşerek yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza, dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Şehit Yusufbey Caddesi Dört Yol kavşağında yolun karışısına geçmek isteyen Mustafa Taşkın’a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Taşkın’ın yardımına çevredekiler yetişti. Kazaya karışan sürücü ise yaralıyı yolda bırakıp kaçtı. Yaşanan bu olaylar mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taşkın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.