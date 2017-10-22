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(Görüntülü Haber) Yayaya çarpan otomobil sürücüsüne mahalleliden tepki

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 52 yaşındaki Recep Çelik, otomobilin çarpması sonucu yaralandı

22 Ekim 2017 00:33

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen 52 yaşındaki Recep Çelik, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Aynı yolda sürekli kazaların meydana geldiğini ileri süren mahalleli, otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Elmatepe Mahallesi girişinde meydana geldi. 24 yaşındaki Tarık Y. yönetimindeki 55 HZ 206 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Recep Çelik\'e çarptı. Yaralanan Çelik\'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Çelik\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aynı yolda sürekli kazaların meydana geldiğini ileri süren mahalleli kısa sürede kaza yerinde toplandı. Kalabalık, hızlı araç kullandığını iddia ettikleri otomobil sürücüsü Tarık Y.\'ye tepki gösterdi. Öfkeli grubu polis araya girerek sakinleştirdi. Tarık Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Elmatepe Mahalle Muhtarı Muammer Arslan, yola üst geçit yapılması için Ereğli Belediyesi\'nin borçlanma talebine meclis üyelerinin olumsuz yanıt verdiğini ve bu yüzden üst geçit yapılamadığını söyledi.

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