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(Görüntülü Haber) Yayalara 'buhar' sürprizi

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta belediye ekiplerinin asfalt çalışması yağmura denk gelince, sokakta buhar tabakası oluştu

08 Mayıs 2018 19:26

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta belediye ekiplerinin asfalt çalışması yağmura denk gelince, sokakta buhar tabakası oluştu. Yayalar, buharların içerisinde ilginç görüntüler oluşturdu. Sivas Belediyesi ekipleri, kent merkezinde Hoca İmam Cami Sokak üzerinde yenileme ve asfaltlama çalışması başlattı. Ekiplerin sıcak asfalt dökme çalışmaları sırasında yağmur başladı. Sıcak asfalt üzerine düşen yağmur tanelerinin buharlaşmaya başlaması ile sokakta ilginç görüntüler oluştu. Sokağın büyük bölümünü kaplayan buharın içerisinden geçen yayalar farklı bir tabloya tanıklık etti.

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