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(Görüntülü Haber) Yaya üst geçidini kullanmadı, otomobil çarpmasıyla öldü

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de yaya üst geçidini kullanmayıp çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Nazmi Bahçıvan'a (62) otomobil çarptı

19 Mart 2018 20:38

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de yaya üst geçidini kullanmayıp çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Nazmi Bahçıvan\'a (62) otomobil çarptı. Bahçıvan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza saat 14.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Emniyet Müdürlüğü binası karşısındaki çevre yolu, yaya üst geçit köprüsü yakınında meydana geldi. Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Nazmi Bahçıvan\'a, Nursenem Karaca yönetimindeki 26 GB 943 plakalı otomobil çarptı. Bahçıvan, olay yerine gelen 112 ambulansındaki sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen Nazmi Bahçıvan\'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Nursenem Karaca polis merkezine götürüldü, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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