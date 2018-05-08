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(Görüntülü Haber) Yavru sincaplara özel bakım

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, ağacın yıkılması sonucu ölen anne sincabın 3 yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı

08 Mayıs 2018 14:23

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinde, ağacın yıkılması sonucu ölen anne sincabın 3 yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Korkuteli\'de DKMP ekiplerince yapılan arazi denetimleri sırasında, yıkılan ağacın altında, ölü anne sincap ile canlı 5 yavrusu bulundu. Ekipler, sahip çıktıkları yavruları, DKMP hayvan bakım merkezine götürdü. Veteriner kontrolünden geçirilen yavrulardan 2\'si burada öldü. 2\'şer saat arayla süt verilerek, beslenen diğer 3 yavrunun ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bir süre gözetim altında tutulacağı belirtilen yavru sincaplar, tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

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