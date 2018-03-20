T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yavru köpeği işkence yaparak öldürdü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda alkollü bir kişinin, yakaladığı yavru köpeği defalarca yere fırlatıp, işkence yaparak öldürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

20 Mart 2018 14:37

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda alkollü bir kişinin, yakaladığı yavru köpeği defalarca yere fırlatıp, işkence yaparak öldürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün, Tuzla Mahallesi\'nde işyerlerinin bulunduğu bir caddede meydana geldi. İsminin E.T olduğu öğrenilen kişi, yoldan geçen yavru bir sokak köpeğini yakaladı. Aldığı alkolün etkisiyle ayakta güçlükle duran E.T., yavru köpeği eliyle havada çevirip, defalarca yere fırlatarak öldürdü. Olayın duyulmasının ardından çevre esnaftan bir kişi, işyerindeki güvenlik kamerasını izledi. Kameraya yansıyan dehşete düşüren olayı izleyen esnaf, kamera kaydıyla soluğu Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde aldı. Esnaf, şikayet dilekçesi vererek şüphelinin yakalanmasını istedi. Bölgede çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde ise yine aynı kişi olduğu değerlendirilen elinde bira şişesi olan kişinin, kafasından tuttuğu kedi leşini vatandaşlara gösterdiği görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHA ADAPAZARIOlayTuzla MahallesiAldığıOlayınKamerayaSakarya Emniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğüEsnafBölgede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24