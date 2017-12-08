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(Görüntülü Haber) Yavru köpeğe çarpan sürücü kaçtı, hastane çalışanları tedavisini yaptı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da otomobilin çarpması sonucu ayağı kırılan yavru köpeğe kentteki özel bir hastanenin sağlık görevlileri sahip çıktı

08 Aralık 2017 17:23

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da otomobilin çarpması sonucu ayağı kırılan yavru köpeğe kentteki özel bir hastanenin sağlık görevlileri sahip çıktı. Köpeğin kırılan ayağı ortopedi doktoru tarafından alçıya alındı. Samsun İlkadım ilçesinde dün bir aracın çarpıp kaçtığı yavru sokak köpeği ayağından yaralandı. Olayı gören bölgedeki özel hastanedeki sağlık çalışanları, köpeği alarak hastanenin acil servisine getirdi. Röntgeni çekilen köpeğin sağ ön ayağının kırıldığı belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. İsmet Akçay tarafından köpeğin ayağı alçıya alındı. Yaralı köpeğin iyileşene kadar hastane bahçesinde kendisi için yapılan kulübede yaşayacağını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. İsmet Akçay, \"Böylesi üzücü bir duruma kayıtsız kalmamız söz konusu olamazdı. Çekilen filmde ayağının kırık olduğu belirlendi. Onu bu hale getirip çekip giden kişinin nasıl bu duruma duyarsız ve kayıtsız kaldığını anlayamıyorum\" dedi.

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