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(Görüntülü Haber) Yavru kedi, derisi yüzülüp ölüme terk edildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da derisi yüzülen 1

23 Ağustos 2017 19:06

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da derisi yüzülen 1.5 aylık yavru kedi, parkta ölüme terk edilmiş halde bulundu. Olay, iki gün önce Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi\'nde meydana geldi. Saat 24.00 sıralarında köpeğini gezdirmek için çıkan Cansu Oktar, parktaki çalılık alanda yaralı bir yavru kedi buldu. Oktar, yavru kedinin kan içinde olduğunu görünce hemen yakınlardaki bir veteriner kliniğine götürüp tedavisini yaptırdı. Yaralı kediyi inceleyen veteriner hekim, kesici bir aletle derisinin yüzüldüğünü tespit etti. Burada derisi dikilen kedinin tedavisine klinikte devam ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Grubu Sözcüsü Tuğba Kamsız, Güzeloba, Düdenpark ve Astur Sitesi bölgesinde kedilerin sürekli şiddete maruz kaldıklarını söyledi. Yavru kedinin derisinin vahşice yüzülmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Kamsız, \"Gerekli önlemlerin alınması için yetkililerden destek istiyoruz. Şikayetimizi belirten dilekçelerimizi valilik ve kaymakamlığa ulaştırdım. Polisle görüşüyoruz. Sebebini bilmiyoruz ama hep aynı bölgelerde hayvanlara zarar veriliyor. Bugün hayvanlara zarar veren kişi, yarın bize zarar verebilir\" dedi.

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