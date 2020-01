(Görüntülü Haber) Yattara adını verdiği taya gözü gibi bakıyor

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)-TÜRKİYE\'nin büyük ve küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olarak nitelendirilen Kars\'taki meralar rahvan at yetiştiriciliğine açıldı.



Kars\'ın Arpaçay ile Susuz İlçesi\'nde son yıllarda rahvan yarışlar için atlar özel olarak yetiştiriliyor. Rahvan atların yük taşımacılığında kullanılmadığını sadece binicilik amaçlı olarak yetiştirildiğini anlatan Susuz\'a bağlı Yolboyu Köyü\'nden Şahin Şayir, hayranı olduğu Trabzonsporlu eski futbolcu Yattara\'nın adını verdiği 14 aylık tayına gözü gibi bakıyor. Annesinin geçen yıl araç çarpması sonucu telef olmasıyla birlikte geride bıraktığı 12 günlük tayın bakımıyla özel ilgi Şayir, \'Yattara’yı şekerli hazır sütle besliyor. Köy yanındaki araziye bağladığı atını günde birkaç defa kontrol eden Şayir, akşam saatlerinde atı araziden alıp rahvan yürüyüşle ahıra getiriyor. Rahvan atların genellikle Susuz ile Arpaçay bölgesinde yetiştirildiğini belirten Şahin Şayir, rahvan atların yük taşımacılığında kullanılmadığını sadece binicilik amaçlı kullanıldığını söyledi. Bu tür atların çok iyi bir bakım ve ilgi istediğini onun için de özenle yetiştirilmesi gerektiğini vurgulaya Şahin Şayir, şöyle dedi:



\"Rahvan atlar kışın dışarı çıkmazlar. Ahırda arpa ve samanla beslenirler. Yüke koşulmazlar çünkü eğer yüke koşulursa rahvan yürüyemezler. Onun için de tımarından yemine kadar çok iyi bakım istiyor. Yazın otlak arazilere salınan kışın da 8 ay boyunca ahırlarda karanlık ortamda yetiştirilen atlar daha sonra 4 ila 20 bin lira arasında satılır.\"



At sevgisinin bir tutku olduğunu anlatan Şayir, Rahvan yetiştiriciliğinin tamamen bir tutku olduğunu vurgularken şöyle konuştu:



\"Sadece binmek için yetiştiriyorsunuz ve binip o keyfi tatmalısınız. Atları gündüz tımar yayıp araziye bıraksıyorum. Akşam suyunu verip yine tımar yapıp arpa samanını verip içeri alıyoruz. Geceleri iki kez kontrol ediyoruz. Hırsızlık olaylarına ve diğer olumsuzluklara karşın önlem alıyoruz. At bizim için çok şey ifade ediyor. Atsız bir köy köy değildir. Büyük masrafl ve özel bir uğraş istiyor. Ama tüm bunlara rağmen bu atları yetiştirmek muhteşem bir tutku.\"