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(Görüntülü Haber) Yatağın arasındaki uyuşturucuyu 'Kanas' buldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda, yatağın arasına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Kanas' buldu

31 Ekim 2017 18:54

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda, yatağın arasına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği \'Kanas\' buldu. Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 54 kişiden 35\'i tutuklanırken, 19 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatıyla kentte uyuşturucu satan kişilere operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Müdacele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde çok sayıda adrese \'şafak baskını\' yaptı. Operasyon düzenlenen evlerdeki aramalarda, hassas burunlu narkotik köpeği köpekleri \'Kanas ve Coco\' da kullanıldı. Baskınlarda sokak taşlarının arasında, evlerin çekmecelerinde ve döşek arasında toplam 145 kilo 250 gram kubar esrar, 267 ecstasy hap, 8 gram kokain, ruhsatsız 2 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin 470 lira ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 54 kişiden 35\'i tutuklanırken, 19 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbet bırakıldı.

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