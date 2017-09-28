(Görüntülü Haber) Yatağanlıların toplu konut heyecanı

Yaşar ANTER / Muğla, 28 Eylül (DHA) MUĞLA\'nın Yatağan ilçesinde TOKİ\'nin yaptığı konutlardan almak için müracaat edenler bugün kura heyecanı yaşadı. Yatağan ilçesine bağlı Madenler Mahallesi Büyükalan Mevkii\'nde TOKİ tarafından yapımına, 63 bin metrekare arazi üzerinde 1.5 yıl önce başlanan 282 daire için müracaat eden 236 aile bugün kura heyecanı yaşadı. Yatağan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu\'nda Yatağan 1. noteri Şehval Can yönetiminde gerçekleştirilen TOKİ konutları kura çekilişine CHP\'li Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, TOKİ Proje Uzmanı Murat Sırt ve konut için müracaat eden aileler yakınları ile birlikte katıldı. Aralarında 73 emeklinin de bulunduğu 236 kişi, 90 bin ile 132 bin TL arasında satışa sunulan 2+1 188 konuttan 177\'sine, 130 bin ile 170 bin TL arasında satışa sunulan 3+1 60 konuttan 59 tanesine müracaat etti. 180 ay vade ile satışa sunulan halen yüzde 80\'ni tamamlanan konutların ilk kura çekimlerini Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık ile TOKİ Proje Uzmanı Murat Sırt birlikte yaptı. Bazı aileler kura çekimine bebekleri ile geldi. İlk daire arıcıya çıktı Milas Orman İşletme Şefliği\'nden emekli olduktan sonra arıcılık yapmaya başlayan evli ve iki çocuk babası 54 yaşındaki Sebahattin Ölmez \"Yıllarca çalıştık çabaladık ancak bir ev sahibi olduk. Bu da devletimiz sayesinde oldu. Evim bitince oğlum yerleşecek çok mutluyum, Allah TOKİ projelerini hazırlayanlardan razı olsun\" dedi. Evli ve iki çocuk annesi Hanife Kota ise 5 yıl önce Yatağan\'a yerleştiklerini belirterek \"Günümüz şartlarında TOKİ olmasa ev sahibi olmamız mümkün değildi. Allah yüzümüze güldü kuramızı çektik ama evim olsun da yeri çok önemli değil\" diye konuştu. Sosyal tesis ihtiyacı Madenler Mahallesi\'nde nüfusun arttığını söyleyen Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık ise acil olarak konutların bulunduğu mahalleye okul, cami, sağlık ocağı, market ve benzer sosyal tesislerin yapılması gerektiğine dikkat çekti. Belediye olarak yol, doğalgaz ve alt yapı yatırımlarını sürdürdüklerini anlatan Işık, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Kura çekiminin ardından evlerinin yerini öğrenenler Yatağan şehir merkezine 6 km. uzaklıktaki TOKİ inşaat alanına giderek şantiye yetkililerinden bilgi aldı.