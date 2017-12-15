(Görüntülü Haber) Yaşlı turizminde Türk-Japon işbirliği

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da uygulamaya konulan Uluslararası İleri Yaş Turizmi ve Evde Bakım Hizmeti Projesi kapsamında, Türk hemşire ve sağlık ekiplerine Japonya\'da yaşlı bakımı ve Japonca eğitimi verilecek. Dünyanın en fazla yaşlı nüfusuna sahip ülkesi Japonya\'dan gelecek turistlerin Bodrum\'da uzun süreli tatil yaparken tedavilerine de devam edebilmelerinin hedeflendiği projede, Japon ve Türk doktor, hemşire ve turizmcilerinin birlikte çalışacağı bildirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Evde Bakım Hizmetleri Birimi, Bodrum Yaşam Vakfı ve Japonya\'nın Ehime Eyaleti Niihama şehrinde yaşlılara dünya standartlarının üzerinde verdiği hizmetle bilinen Hapinesu Vakfı tarafından ortaklaşa hayata geçirilen Uluslararası İleri Yaş Turizmi ve Evde Bakım Hizmeti Projesi\'nin ilk adımı Bodrum\'da atıldı. Japonya\'daki uluslararası KYOSEİ Girişim Vakfı tarafından da desteklenen proje kapsamında, Bodrum Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alev Şahin\'in davetlisi olarak Hapinesu Vakfı Temsilcisi Prof. Dr. Keiichiro Kondo da Bodrum\'a geldi. Bodrum\'daki sağlık yatırımları, özel hastaneler ve yaşlılara yönelik geliştirilen projeler hakkında bilgi alan Prof.Dr. Keiichiro Kondo, Dr. Alev Şahin ve sağlık ekibi ile birlikte Mumcular Mahallesi\'ndeki evinde kızı ve torunu ile birlikte yaşayan ve devamlı evde sağlık hizmeti alan 3 çocuk, 2 torunu olan emekli avukat, 91 yaşındaki Nevide Toksal\'ı ziyaret etti. Kondo, sağlık kontrollerini yakından incelediği Toksal ile bir süre sohbet etti. TÜRK HEMŞİRELER JAPONYA\'DA EĞİTİLECEK Prof. Dr. Keicchiro Kondo, yaşlıların bakımı konusunda Türk hemşire ve sağlık ekibine Japonya\'da eğitim vererek deneyimlerinden yararlanmalarını sağlayacaklarını anlatırken şöyle dedi: \"Bodrum, yaşlıların yılın 12 ayı tatil yapabileceği ve huzurlu bir yaşam sürebileceği bir yer. Japon yaşlı hastalarımızda bura iyi bir sağlık hizmeti almak için sıkça buraya geleceklerdir. Vakfımız bünyesinde yaşlılara hizmet veren 27 kuruluş var. Japonya\'da eğitim alıp, dilimizi öğrecek Türk hemşirelerin hem Japonya\'da hem de Türkiye\'de Japon hastalara çok iyi hizmet vereceğine inanıyorum.\" JAPON YAŞLILAR BODRUM\'DA UZUN SÜRELİ TATİLLER YAPACAK Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Evde Bakım Hizmetleri Bodrum Bölge Sorumlusu Dr. Alev Şahin, Bodrum Yarımadası genelinde kayıtlı evde hizmet alan yaklaşık 800 yaşlı, yatalak hasta bulunduğunu söyledi. Dr. Şahin, Muğla\'da yaşlı ve özellikle yatalak hastalar için ciddi bir huzurevi açığı olduğuna dikkat çekerken şöyle konuştu: \"Büyükşehir Belediyesi olarak her ay en az 80 hastaya evinde sağlık, temizlik ve bakım hizmeti veriyoruz. Japonya dünyada yaşlı nüfusa en çok sahip olan ve bu konuda 50 yıllık ciddi bir deneyimleri olan bir ülke. Bu nedenle Prof. Dr. Keiichiro Kondo\'yu Bodrum\'a davet ederek burada ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Muğla\'dan hemşire ve sağlık ekiplerimi 1,5 -2 yıllığına Japonya\'ya göndererek hem sağlık hemde dil eğitimi almalarını sağlayacağız. Bodrum\'un havası özellikle yaşlı hastaların uzun süreli tatilleri için ideal. Bu nedenle yaşlı ve yatalak Japon hastaları eğitimli personelimiz ile Bodrum\'da ağırlayarak yaşlı turizmine de önemli katkıda bulunurken Türk-Japon dostluğuna sağlık ve turizmi birleştirerek yeni bir sayfa açmış olacağız.\" BODRUMLU TURİZMCİLER BU PROJE İÇİN HAZIR Japonya\'da yaklaşık 8 yıldan bu yana \'Ertuğrul Firkateyni Projesi\'ni yürüten Bodrum Kültür ve Sanat Vakfı (BOSAV) Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Turanlı da Ertuğrul Projesi ile birlikte tam bir asırdır devam eden Türk-Japon dostluğuna çok büyük bir ivme kazandırdıklarını söyledi. Turanlı şöyle devam etti: \"Geçmişten günümüze Türkler\'in dostluğuna ve kardeşliğine büyük önem veren Japon dostları bu kezde bize yaşlılarını emanet etmek için ortak proje üzerinde çalışmayı kabul ettiler. Japonya\'da 100 yaşın üzerinde sağlıklı ve çok iyi durumda olan binlerce insan var. Bunların hem sağlık kontrollerinin devamı hem bakımlarının yapılması hem de tatillerini geçirebilmeleri için Türk hemşirelerin Japonca öğrenerek Japonya\'da eğitime tabi tutulmaları bu projenin en önemli ayağı. Bodrumlu turizmcilerde bu projeye önemli oranda destek verecek.\"