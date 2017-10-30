(Görüntülü Haber) Yaşlı kadının yaşadığı ev yangında kül oldu

Mehmet CANDAN Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangında yaşlı bir kadının yaşadığı ev yanarak kül oldu. Yaşlı kadın yakınları tarafından kurtarıldı. Kahramanlar Mahallesi 1411 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 3\'üncü katında 72 yaşındaki Nebahat Gazanfer\'e ait evde yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yaşlı kadın ise aynı mahallede sokakta oturan yakını 67 yaşındaki kardeşi Reşat Yurtseven tarafından evden çıkartıldı. Olay yerine gelen polis ise çevre güvenliği alarak meraklı vatandaşları binadan uzaklaştırmaya çalıştı. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yaşlı kadın büyük üzüntü yaşadı. Yapılan incelemede ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.