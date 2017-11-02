(Görüntülü Haber) Yaşlı kadın, torununu görmeye giderken gasp edildi

Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde torununun yanına giden 75 yaşındaki Emir Ayşe Gözen\'in çantası, motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildi. 2 şüpheliden 1\'i yakalanırken, diğerinin olay sonrası izinli çıktığı cezaevine döndüğü belirlendi. Finike Sahilkent Mahallesi\'nde dün meydana gelen olayda, Emir Ayşe Gözen, 1 aylık torununu görmek için karşı sitede oturan oğlunun evine gitmek üzere dışarı çıktı. Yolun karşısına geçtikten sonra az ilerisinde duran motosikletteki 2 kişiden biri kadının yanına yaklaşarak omzundaki çantaya sarıldı. Çantasını bırakmamak için mücadele eden kadın, şüphelinin çekmesi sonucu yere düştü. 2 şüpheli olay yerinden motosikletle uzaklaştı. Komşularının yardımına geldiği Emir Ayşe Gözen, oğlu Müjdat Gözen ile birlikte Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayetçi oldu. CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ Finike Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesi ekipleri gasp şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden motosiklette bekleyen M.C.K. yakalanırken, kadının çantasını çalan İ.N.\'nin ise hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndan 3 gün izinle ayrıldığı, gasp olayından sonra cezaevine döndüğü belirlendi. Gözaltındaki M.C.K.\'nin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. OĞLUNUN ARKADAŞI ZANNEDİP TEBESSÜM ETTİ Olay nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Emir Ayşe Gözen, şöyle dedi: \"Oğlumun evine gidiyordum. Oğlum ve gelinimin yeni bebeği olmuştu. Evden çıktıktan sonra yolun karşısına geçtim. Yürürken biraz ileride eski motosiklet durdu. Üstünde iki kişi vardı. Birisi indi. Ben yola devam ederken arkamdan gelmiş, omzuma dokundu. Oğlumun arkadaşlarından zannettim. Sonra yüzüne baktım, gülümsedim. Tam o sırada çantayı çekiştirmeye başladı. Ben bir taraftan asıldım o bir taraftan. Çantanın sapı koptu. Yola fırladım, düştüm. Kendimi toparlayana kadar baktım kimse yok. Komşular geldi, su getirdiler. Oğlumu aradım.\" \"HALA KORKUMU ATAMADIM\" Oğluyla birlikte Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayette bulunduğunu anlatan Emir Ayşe Gözen, çok korktuğunu söyledi. Çantasında 150 lira olduğunu, yaşadığı korkunun büyük olduğunu kaydeden Gözen, aynı şeyi başkasının yaşamasını istemediği için şikayetçi olduğunu belirtti. Gözen, \"Davacıyım. Hala korkumu atamadım. Sol tarafımın üstüne düştüm. Boynum ve bacağım hala ağrıyor. Bir müddet yerden kalkamadım zaten. Sağ ayağım sakattı. O tarafıma düşmüş olsaydım kırılırdı bacağım\" diye konuştu.