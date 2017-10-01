(Görüntülü Haber) Yaşlı çiftin tartışması ekipleri seferber etti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, 62 yaşındaki Fatma Ören, evin kapısı açılmayınca içerideki eşinin yaşamından endişe ederek ekipleri seferber etti. Evdeki yaşlı adamın eş ve çocuklarına kızdığı için kilitlediği kapıyı açmadığı ortaya çıktı. Olay, dün Kültür Mahallesi Selim Sokak\'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde tartıştığı eşinden haber alamayan Fatma Ören akşam saatlerinde eşi ile birlikte oturdukları eve gitti. Yaşlı kadın kilitli kapıyı anahtarla açamadı. Kapıyı defalarca kez çalmasına rağmen açan da olmadı. Evde olduğunu bildiği eşinin yaşamından endişe eden kadın, durumu 112 acil, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri 4\'üncü kattaki daireye camdan girmek istedikleri sırada içeride oturan 69 yaşındaki Selami Ören cama çıktı. Evde ve hayatta olduğu anlaşılan Selami Ören\'e itfaiye aracından \"Amca kapıyı aç\" denilerek anons yapıldı. Daha sonra yaşlı adam evin kapısını açtı. Yaşlı adamın eş ve çocuklarına kızdığı için kapıyı açmadığı anlaşıldı. Selami Ören\'in sağlık durumunda herhangi bir sorun olmaması nedeniyle ekipler evden ayrıldı. Fatma Ören de eşini sağ olarak görünce rahatladı, ancak eve girmedi.