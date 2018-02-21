T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yaşlı çiftin dövülüp, altınlarının gasp edilmesine 1 tutuklama daha

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, Şakir Şengül (80) ve Şadiye Şengül (80) çiftini evlerinde öldüresiye dövüp, para ve altın ziynet eşyalarını gasp ettiği ileri sürülen şüphelilerden, cezaevi firarisi Ferdi Türkkal (23) da janda

21 Şubat 2018 20:39

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çardak ilçesinde, Şakir Şengül (80) ve Şadiye Şengül (80) çiftini evlerinde öldüresiye dövüp, para ve altın ziynet eşyalarını gasp ettiği ileri sürülen şüphelilerden, cezaevi firarisi Ferdi Türkkal (23) da jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı. Türkkal ile birlikte olayda tutuklananların sayısı 3\'e yükseldi. Çardak\'ın kırsal Gemiş Mahallesi\'nde yaşayan Şakir ve Şadiye Şengül çifti, geçen 30 Kasım\'da, evlerine pencereden giren 3 kişi tarafından öldüresiye dövülüp, para ve altın ziynet eşyaları gasp edildi. Yüz ve vücutlarında darp izleri ile morluklar oluşan çift hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma, olayın ardından şüpheli olarak Ç.A. ile olayın azmetiricisi olduğu ileri sürülen kişinin de aralarında yer aldığı 3 şüpheliyi aynı mahallede gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Ç.A.\'nın da aralarında bulunduğu 2\'si tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı. Tutukluların ifadelerinden yola çıkan jandarma, şüphelilerden birinin de olaydan bir süre önce Denizli Açık Cezaevi\'nden firar eden, hırsızlık, gasp gibi 6 ayrı suçtan aranan Ferdi Türkkal olduğunu belirledi. Türkkal, saklandığı Aktepe Mahallesi\'ndeki evde dün yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferdi Türkkal, mahkemece tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİFerdi TürkkalTürkkalGemiş MahallesiKasımYüzJandarmaJandarmadakiTutuklularınDenizli Açık CezaeviAktepe Mahallesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24