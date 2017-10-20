(Görüntülü Haber) Yaşlı adamın yürüyen merdivende geçirdiği tehlike kamerada

Murat KÜÇÜKBOLU, (DHA) BOLU\'da, yukarı çıkan yürüyen merdivenden aşağı inmeye çalışırken, paniğe kapılarak düşme tehlikesi geçiren yaşlı adama çevredeki vatandaşlar yardım etti. İlginç anlar amatör kameraya yansıdı. İl merkezindeki Demokrasi Meydanı\'ndan Yukarı Çarşı\'ya çıkışı sağlayan yürüyen merdivenlere yaşlı bir adam bindi. Ancak yürüyen merdivenin ortasındayken, yukarı çıkmaktan vazgeçen yaşlı adam geri inmeye çalıştı. Yaşlı adam bu sırada paniğe kapılarak dengesini kaybetti ve yürüyen merdivenlerinin tırabzanlarına tutunarak ayakta kalmaya çalıştı. Bir süre yürüyen merdivenin ortasında mahsur kalan yaşlı adamı gören vatandaşlar ilk başta şaka yaptığını sanarak video çekmeye başladı. Ancak olayın şaka olmadığı anlaşılınca bir vatandaş koşarak yaşlı adamı tuttu ve yukarıya kadar çıkmasını sağladı. İlginç anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.