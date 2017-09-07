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(Görüntülü Haber) Yaşlı adamın unuttuğu valiz polisi alarma geçirdi

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, 85 yaşındaki Kemal Usta'nın çay ocağına bıraktığı valizi bomba şüphesiyle polisi alarma geçirdi

07 Eylül 2017 21:25

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, 85 yaşındaki Kemal Usta\'nın çay ocağına bıraktığı valizi bomba şüphesiyle polisi alarma geçirdi. Çay ocağına gelen Kemal Usta valizin kendisinin olduğunu söyleyerek, valizin boş olduğunu gösterdi. Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii yanındaki çay ocağı girişine bırakılan valizi gören vatandaşlar, bomba olabileceğini düşünerek polisi aradı. Olay yerine polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı olay yerine çağırılırken, Kemal Usta gelerek valizin kendisine ait olduğunu ve içinin boş olduğunu belirtti. Kemal Usta valizi açarak boş olduğunu gösterdi. Valizin sahibinin ortaya çıkması ile polis olay yerinden ayrıldı. Kemal Usta, \"Burası güvenli olduğu için valizimi bıraktım. Bu kadar büyüyeceğini veya bomba sanacaklarını tahmin etmedim\" dedi.

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