(Görüntülü Haber) Yaşlı adamın bin 400 lirasını sahtesiyle değiştirdiler

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, eve bırakmak için otomobillerine aldıkları 86 yaşındaki Sait Baltacı\'nın bin 400 lirasını sahte paralarla değiştirerek dolandırdığı öne sürülen 3 kişi polis tarafından aranıyor.



Silopi ilçesinde yaşayan Sait Baltacı, emekli maaşını bankadan çektikten sonra eve doğru gittiği sırada, yanında duran bir otomobildeki 3 kişi, kendisini gitmek istediği yere bırakmayı teklif etti. İddiaya göre, 3 kişi yardım topladıklarını, kendisinin de imkanı varsa destek olmasını istedi. 3 kişi, Baltacı\'nın cebindeki bin 400 lirayı fark ettirmeden sahtesiyle değiştirdi. Durumu fark edince Silopi Emniyet Müdürlüğü\'ne giden Sait Baltacı şikayetçi oldu.



Şikayetin ardından başından geçenleri anlatan Baltacı, sahte paraları polise teslim ettiğini ifade ederek, \"Senin paran var dediler, benim param yok dedim. Vallahi senin cebinde para var dediler. Kendi paralarını çıkarttılar. Ben de kendi paramı çıkarttım. Para saydıktan sonra \'seni camiye götüreceğiz\' dediler. Benim paramı sahtesiyle değiştirdiler, beni kandırdılar\" dedi. Polis, 3 dolandırıcılık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.