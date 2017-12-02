T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yaşlı adamın bin 400 lirasını sahtesiyle değiştirdiler

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, eve bırakmak için otomobillerine aldıkları 86 yaşındaki Sait Baltacı'nın bin 400 lirasını sahte paralarla değiştirerek dolandırdığı öne sürülen 3 kişi polis tarafından aranıyor

02 Aralık 2017 21:40

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, eve bırakmak için otomobillerine aldıkları 86 yaşındaki Sait Baltacı\'nın bin 400 lirasını sahte paralarla değiştirerek dolandırdığı öne sürülen 3 kişi polis tarafından aranıyor. 

Silopi ilçesinde yaşayan Sait Baltacı, emekli maaşını bankadan çektikten sonra eve doğru gittiği sırada, yanında duran bir otomobildeki 3 kişi, kendisini gitmek istediği yere bırakmayı teklif etti. İddiaya göre, 3 kişi yardım topladıklarını, kendisinin de imkanı varsa destek olmasını istedi. 3 kişi, Baltacı\'nın cebindeki bin 400 lirayı fark ettirmeden sahtesiyle değiştirdi. Durumu fark edince Silopi Emniyet Müdürlüğü\'ne giden Sait Baltacı şikayetçi oldu. 

Şikayetin ardından başından geçenleri anlatan Baltacı, sahte paraları polise teslim ettiğini ifade ederek, \"Senin paran var dediler, benim param yok dedim. Vallahi senin cebinde para var dediler. Kendi paralarını çıkarttılar. Ben de kendi paramı çıkarttım. Para saydıktan sonra \'seni camiye götüreceğiz\' dediler. Benim paramı sahtesiyle değiştirdiler, beni kandırdılar\" dedi. Polis, 3 dolandırıcılık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Selim YALÇINSİLOPİDHASilopiSait BaltacıBaltacıDurumuSilopi Emniyet MüdürlüğüVallahiKendiBenParaBenimPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24