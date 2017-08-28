(Görüntülü Haber) Yaşlı adamı dolandıran kadın şüpheli tutuklandı

Gökhan YALKALK/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'nde kendilerini \'polis\' olarak tanıtarak 76 yaşındaki Erdoğan Çam\'ı, 200 bin lira dolandırdığı şüphesiyle adliyeye sevk edilen 4 kişiden 27 yaşındaki Tuğba Erarslan tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Çaybaşı Mahallesi\'nde besici, evli ve 4 çocuk babası Erdoğan Çam\'ı cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini \'polis\' olarak tanıttı ve oğlunun hırsızlık suçuna karıştığını söyledi. Dolandırıcılar, yalana inanan Çam\'ın telefonu kapatmasına izin vermedi. Dolandırıcılar, hırsızlık olayını çözmek için evdeki paraların incelenmesi gerektiğini belirtti. Dolandırıcılara inanan Erdoğan Çam, hemen evdeki 200 bin lira değerindeki altın ve bir miktar parayı bir poşete koyup beklemeye başladı. Bahçede bekleyen Erdoğan Çam, poşeti masanın üzerine bıraktı. Çam telefondayken bir süre sonra sırt çantalı bir kadın, evinin bahçesine girdi. Paraların incelendikten sonra teslim edileceğini söyleyerek Erdoğan Çam\'dan aldı. Erdoğan Çam, dolandırıcının evden ayrılmasının ardından çocuklarını arayınca kandırıldığını anladı. Polis ihbar üzerine eve gelerek inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameraları incelendi.



Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 15 kişilik özel ekip, bölgedeki MOBESE kameralarını tek tek inceledi. Yapılan incelemeler sonrasında taksinin plakası belirlendi. 46 yaşındaki taksi sürücüsü Raşit Abacı Manisa\'da gözaltına alındı. Abacı ifadesinde taksiye binen kadını tanıdığını ve sürekli müşterisi olduğunu söyledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Tuğba Erarslan\'ın sevgilisi 34 yaşındaki Fırat Avcı ulaştı. Manisa\'daki evinde gözaltına alınan Fırat Avcı, sevgilisinin kendisine teslim ettiği altınları ve paraları saklaması için arkadaşı Atabay Hürgenç\'e teslim ettiğini aktardı.



Tuğba Erarslan\'ı Kuşadası\'nda saklandığı evde gözaltına alan polis, A.H.\'yi de para ve altınlarla birlikte yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli Tuğba Erarslan, Fırat Avcı, taksi şoförü Raşit Abacı ve Atabay Hürgenç hakim karşına çıkartıldı. Burada suçlamaları kabul eden Tuğba Erarslan tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.