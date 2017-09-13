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(Görüntülü Haber) Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan diyaliz hastası 81 yaşındaki Halil Kort, evinin oturma odasında ölü bulundu

13 Eylül 2017 16:42

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan diyaliz hastası 81 yaşındaki Halil Kort, evinin oturma odasında ölü bulundu. Muratpaşa İlçesi Altındağ Mahallesi 164 Sokak Ceylan Apartmanı\'ndaki dairede yalnız yaşayan diyaliz hastası Halil Kort\'dan 3 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Saat 11.00 sıralarında verilen adrese gelen polis ekipleri, 4 katlı binanın 2\'nci katındaki dairenin balkon kapısından itfaiye merdiveni yardımıyla içeri girdi. Evi kontrol eden ekipler, oturma odasında Kort\'u yatar halde buldu. Eve gelen sağlık görevlileri Halil Kort\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinden sonra Halil Kort\'un cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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