(Görüntülü Haber) Yaşlı adam emekli maaşını dolandırıcılara kaptırdı

Ersan SAN İSTANBUL,(DHA) KARAKÖY\'DE emekli maaşını çeken yaşlı adam dolandırıcıların hedefi oldu. Yardım parası dağıttıklarını söyleyen iki kişi tarafından dolandırılan yaşlı adam emekli maaşını kaptırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, Beyoğlu Karaköy\'de meydana geldi. Bankamatikten emekli maaşını çeken yaşlı adam, yanına yaklaşan ve yardım parası dağıttığını söyleyen iki kişinin hedefi oldu. Dolandırıcılardan bir gözcülük yaparken diğeri cenazeleri olduğunu ve \'hayır\' için yardım parası dağıttıklarını söyledi. Dolandırıcı, yaşlı adama 5 ve 10 liralık banknotların olduğu yaklaşık 200 lira olan bir deste para verdi. Yaşlı adama para verdiğine dair kimlik fotokopisi alması gerektiği yalanını uyduran dolandırıcı kimliği alarak uzaklaştı. Bir süre sonra geri gelen dolandırıcı yardım paralarını geri istedi. Cebindeki paraları çıkaran yaşlı adam, paraları sayarken dolandırıcının hedefi oldu. Yaşlı adamın elindeki paraları alan dolandırıcı 5 ve 10 liraların arasına yaşlı adamın bin 500 lira olan emekli maaşını sıkıştırdı. Yaşlı adama ise 5 ve 10 liralık banknotları verdi. Adamın emekli maaşını alan dolandırıcı kayıplara karıştı. Durumun farkına varan yaşlı adam polise haber verdi. DOLANDIRICILIK GÜVENLİK KAMERASINDA Dolandırıcılık anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde yaşlı adama yaklaşan bir kişinin yaşlı adama dağıtması için yardım parası vermesi daha sonra da yaşlı adamın elindeki parayı alarak kayıplara karışması görülüyor. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı adam polis tarafından polis merkezine götürüldü.